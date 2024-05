Montero: "Juve col tridente e Fagioli titolare? Ho valutato la squadra"

A pochi minuti dal calcio d'inizio dell'ultima sfida stagionale della Juventus , impegnata all'Allianz Stadium contro il Monza , Paolo Montero si è presentato davanti ai microfoni per presentare il match e non solo. L'attuale tecnico bianconero, che dopo la partita di oggi tornerà ad allenare la Primavera , ha commentato le scelte di formazione: "Tridente? La decisione è stata presa in base alla valutazione della squadra, in base a chi stava meglio. Fagioli l'ho visto bene e per questo è stato scelto dal 1'".

Montero, Palladino e la Juve con Ferrara

Successivamente, sulle parole di Palladino che ha definito la sua esperienza con la Vecchia Signora come una scuola di vita: "Palladino? Arrivava dalla Primavera e allora io cercavo di stare con i più giovani perchè quando sali di categoria ti senti un po' a disagio". Montero ha aggiunto: "Le emozioni sono tante: stavo pensando a quante volte sono stato qui nello spogliatoio di questo stadio... Sarà la quarta volta. la seconda o terza che entro in campo allo Stadium. Speriamo che non cada una lacrima". Poi, dopo aver saputo che nel post-partita ci sarebbe stato Ciro Ferrara ha esclamato: "Ahi mamita" ricordando il rapporto tra i due ai tempi in cui condividevano lo spogliatoio. Infine, al momento dell'ingresso in campo, le telecamere hanno inquadrato l'allenatore della Juve visibilmente emozionato per la sua prima (e ultima) volta in panchina con la prima squadra.