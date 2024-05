Diretta Juve-Monza ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Reduce da ben sei pareggi consecutivi, alle ore 18, all'Allianz Stadium, la Juve chiude il proprio campionato ospitando il Monza. I bianconeri di Paolo Montero vogliono terminare la stagione nel migliore dei modi e ritrovare un successo che manca ormai dal 7 aprile, quando la rete di Federico Gatti decise la sfida interna contro la Fiorentina. In caso di successo, la Vecchia Signora scavalcherebbe in classifica il Bologna, ko 2-0 a Marassi contro il Genoa. I rossoblù di Thiago Motta, promesso sposo della Juve, sono l'ultimo avversario affrontato da Vlahovic e compagni che, sotto 3-0 a un quarto d'ora dalla fine, sono riusciti a rimetterla in piedei con Chiesa, Milik (su punizione) e Yildiz regalando al tecnico uruguaiano un esordio davvero incredibile. Se la formazione torinese sta facendo fatica nelle ultime uscite, ancora peggiore è il rendimento dei brianzoli di Raffaele Palladino che, conquistata la salvezza, hanno tirato il freno a mano e hanno raccolto appena tre punti nelle ultime otto partite. L'ultima vittoria risale al 16 marzo: 1-0 contro il Cagliari firmato Daniel Maldini.