Del Piero, la Champions Juve e Bellingham: "Da Pallone d'Oro"

La finale di Champions League si è chiusa con l'ennesimo trionfo del Real Madrid, questa volta ai danni del Borussia Dortmund di Terzic. Prima della sfida tra i Blancos e i tedeschi ai microfoni si è presentato Alessandro Del Piero, che dopo aver vinto la Champions con la Juventus nel 1996 perse la sua seconda finale proprio contro il Borussia (pur segnando un gol strepitoso). L'ex capitano bianconero ha dichiarato: "La mia prima finale? Certo, me la ricordo, eravamo a Roma e l'abbiamo vinta. È bello ricordarla". Poi, un elogio per Bellingham: "È da Pallone d'Oro, che credo debba essere assegnato con criteri più equilibrati. Negli ultimi anni, Ronaldo e Messi hanno spesso dominato, meritando il riconoscimento in diverse occasioni. Tuttavia, i grandi tornei internazionali, come Europei e Mondiali, non dovrebbero essere l'unico fattore determinante".