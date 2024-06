Trezeguet cuore Juve allo Stadium: "I segreti con cui ho scritto la storia"

Nella giornata di oggi, lunedì 10 giugno, la Juventus ha ufficialmente inaugurato la Juventus Academy World Cup. Questo evento annuale coinvolge le Academy bianconere in giro per il mondo che si sfideranno in un torneo tra Torino e la Val di Susa diviso in diverse annate dal 2011 al 2014. Il club bianconero ha quindi presentato la manifestazione con una cerimonia inaugurale direttamente dall'Allianz Stadium a cui hanno partecipato anche il presidente Gianluca Ferrero e David Trezeguet.

Juve Academy World Cup, il messaggio del presidente Ferrero Il presidente Gianluca Ferrero ha preso la parola direttamete dal palco allestito all'Allianz Stadium per fare il suo personale in bocca al lupo a tutti i giovani calciatori che prenderanno parte al torneo: "Benvenuti a tutti voi nella casa della Juventus! Nella nostra e vostra casa. So che siete 36 academy da 26 paesi diversi e copriamo tutti continenti. 900 si affronteranno nei tornei e la finale si terrà si giocherà allo Stadium. Bellissimo vedere tantissimo giovani qui, uniti dall’amore dello Sport e della Juve. Grazie e buone giocate". Il torneo, che si concluderà il 14 giugno con le fasi finali all'Allianz Stadium, vede coinvolti più di 900 giocatori provenient da 26 nazioni differenti. Oltre a Torino, si giocherà anche in diversi impianti sportivi a Bardonecchia, Oulx, Sauze d’Oulx e Susa.

Trezeguet: "La Juve è una famiglia, ho ricevuto tanto" Anche David Trezeguet, ex attaccante e recordman per reti tra i calciatori stranieri della storia della Juventus, ha preso la parola durante la cerimonia inaugurale: "Io ho giocato al vecchio Delle Alpi, sono riuscito a fare una ‘piccola’ storia qui. Il mio segreto? Sicuramente il lavoro in settimana, ascoltavo i miei allenatori e la spinta del pubblico e puntavo ad essere determinante in ogni partita. La Juve è una famiglia da valori molto importanti, sono stati anni in cui ho ricevuto tanto a livello personale e non. Sono molto grato quanto riesco a tornare qui. Consiglio per i giovani giocatori? Prima di tutto divertirsi, che è molto importante ed è bello che ci siano anche le famiglie. Vince il migliore e va bene così, ma la cosa più importante è il divertimento".

