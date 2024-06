Di Gregorio, parola d'onore Juve: il tentativo in extremis del top club Premier

Perin corteggiato da tre squadre

Il giocatore classe 1992 nelle ultime settimane è stato corteggiato da Genoa, Monza e Atalanta, ma è pronto a restare ancora alla Continassa. La Juve punta tanto su di lui sia come chioccia per DiGre sia come uomo spogliatoio, ruolo ricoperto alla perfezione - a proposito di estremi difensori - anche da Pinsoglio. Per questo motivo il direttore tecnico Cristiano Giuntoli è già al lavoro per blindare Perin con il prolungamento del contratto fino al 2026, con opzione per il 2027: nessun intoppo e accordo in via di definizione. Ma il quadro dei portieri della prossima stagione assumerà una fisionomia definitiva soltanto quando si completerà anche l’operazione in uscita che porterà Wojciech Szczesny in Arabia Saudita.