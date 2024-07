La Juve posta Thiago Motta: spuntano Bonucci e Di Maria che commentano così

Inizia l'era Thiago Motta alla Juventus . Il neo tecnico bianconero, nella serata di ieri, è atterrato a Milano per poi recarsi in auto a Torino . Oggi visite mediche sue e dello staff tecnico, mercoledì il raduno dei calciatori per dare vita al ritiro estivo. I post social da parte della Juve sul suo arrivo sono stati inondati di messaggi: la stragrande maggioranza, ovviamente, erano di tifosi bianconeri. Ma c'è anche qualche ex che ha deciso di commentare...

Arrivo Motta, la reazione di due ex Juve

Supporter juventini in estasi per l'arrivo di Motta: c'è chi ha scritto "Che abbia inizio una nuova era per la Juventus", chi invece è rimasto incantanto per "l'aura totale" del tecnico, fino a "E facciamo calcio". Tra i commenti, però, figurano anche due ex calciatori bianconeri: si tratta di Leonardo Bonucci e Angel Di Maria.

Il primo, che ha lasciato un like a tutte le pubblicazioni su Motta, ha commentato con un braccio alzato e i cuori bianconeri. Due, invece, i messaggi di Di Maria, entrambi con le emoji degli applausi, in un caso in aggiunta anche il cuore. Incoraggiamento per il neo tecnico bianconero? Sicuramente, ma potrebbe esserci di più...