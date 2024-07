Juve, conferenza Thiago Motta in diretta: la presentazione del nuovo tecnico

Dopo i primi allenamenti con la squadra , per Thiago Motta è arrivato il momento di presentarsi in conferenza stampa. L'allenatore bianconero risponderà alle prime domande sulla sua nuova avventura con la Vecchia Signora. Dalle prime indicazioni tattiche con il nuovo staff sono emerse le sue idee, nonostante ancora il gruppo non sia al completo. Una buona notizia è arrivata dal rientro di Fagioli anticipato , con il giocatore che ha deciso di tagliarsi le vacanze. La curiosità però non si fermano qui e sono molte, visti anche i nuovi acquisti e i volti nuovi.

Juve, la conferenza di Thiago Motta

La Juve di Thiago Motta è partita subito a mille. "Non c'è più riposo", questo il mantra degli ultimi giorni dopo le prime sedute. Ora per il tecnico è arrivato il momento di prendere il microfono: la conferenza di presentazione del mister si terrà oggi giovedì 18 luglio alle ore 14:00 all’interno della sala stampa dell’Allianz Stadium. Una grande occasione per spiegare le proprie idee in vista della partenza per il mini ritiro a Herzogenaurach, nel quartier generale dell'Adidas in Germania, dove i bianconeri affronteranno il Norimberga.