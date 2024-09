Boom abbonamenti e pacchetti Champions: i tifosi credono nella nuova Juve

Il vento di novità sta soffiando alle spalle di questa Juventus , per certi versi, ancora tutta da scoprire. E l’andamento si era già annusato in occasione delle prime due partite casalinghe del campionato, di fronte al Como prima e alla Roma poi, quando lo Stadium aveva fatto registrare il tutto esaurito. Secondo un copione che si ripeterà con grande regolarità nel corso dell’anno, proprio in virtù di un entusiasmo destinato a valicare i numeri della capienza massima dell’impianto, in grado di contenere fino a 41.147 persone. Il pareggio contro i giallorossi, ottenuto proprio a Torino di fronte al pubblico amico, ha frenato semmai la corsa in classifica della capolista, fino a quel momento solitaria, ma non l’interesse misto a stille di euforia che gli evidenti segnali dei principi di Thiago Motta hanno generato. E di cui è attesa conferma fin da subito.

Games Pack: l'iniziativa per gli abbonamenti

Di scena a Empoli nel tardo pomeriggio di sabato, infatti, la Juventus sarà presto chiamata a un doppio confronto casalingo da brividi. Martedì arriverà il Psv, nella gara che segnerà il ritorno dei bianconeri in Europa e quello della musichetta della Champions allo Stadium, quindi sabato prossimo sarà la volta del Napoli, guidato dal grande ex Conte in panchina. Emozioni forti, insomma, e doppio pienone scontato sugli spalti. Anche in virtù dell’inedito formato d’abbonamento introdotto dal “Games Pack”, una formula che permetterà ai sostenitori di assistere a tutte le gare casalinghe della prossima Champions League e che è stata sottoscritta da oltre 8.000 cuori bianconeri. Cui vanno sommati, naturalmente, tutti i possessori dell’abbonamento nella versione “Full”, che garantisce l’ingresso sugli spalti per tutti i match di campionato, tutti quelli della prima fase in Champions e anche per l’ottavo di finale di Coppa Italia, che la Juventus disputerà per certo tra le proprie mura. Dove l’entusiasmo si tocca con mano. Ora spetterà a Thiago Motta e ai suoi ragazzi non disperderlo, ma le premesse - in questo senso - sono molto confortanti.



WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE