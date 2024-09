Diretta Empoli-Juventus ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Due vittorie, un pareggio, zero gol subiti. È il felice bilancio di inizio stagione di Thiago Motta alla guida della Juve. I bianconeri hanno conosciuto un felice avvio di campionato, con le due vittorie consecutive contro Como e Verona conseguite con lo stesso risultato: 3-0. Poi, lo 0-0 allo Stadium contro la Roma di De Rossi ha previsto un calo della qualità, soprattutto nel primo tempo. La Juventus è però rimasta in piedi nonostante la scarsa ispirazione, ricavando un punto dal primo test stagionale che vale la stessa quota punti dell'Inter capolista come anche di Toro e Udinese. Il prossimo impegno di Serie A vede gli uomini di Motta scendere sul campo del Castellani per sfidare l'Empoli di D'Aversa, una squadra che si presenta all'appuntamento da imbattuta e che alla 2ª giornata ha mandato al tappeto la Roma all'Olimpico. I toscani sono inoltre reduci dal pareggio di Bologna. Insomma, i bianconeri affrontano un avversario che rievoca ricordi amari e non troppo remoti, come il 4-1 del maggio 2023, e che pur appartenendo a un'altra era animeranno comunque il pubblico di casa per cui è previsto il sold out. In palio, ci sono i 3 punti che servono a mantenere la prima fila in classifica e a rialzare la fiamma dopo il pareggio allo Stadium.