Conceicao accelera, Savona rallenta, Adzic ko: la Juve punta Genoa e Lipsia

Dopo il terzo pareggio consecutivo per 0-0 arrivato contro il Napoli, la Juventus sta proseguendo la sua preparazione per affrontare il Genoa nella sesta giornata di Serie A . I bianconeri hanno scelto di allenarsi a porte aperte alla Continassa , con alcune notizie che sono arrivate in merito a nuovi infortuni e possibili recuperi che potrebbero influenzare la formazione di Thiago Motta per i prossimi impegni. Da segnalare la presenza a bordo campo di Cristiano Giuntoli e del presidente Ferrero .

Juve, si ferma Savona per un problema al piede

Dopo aver iniziato l'allenamento regolarmente in gruppo con la squadra, Nicolò Savona ha accusato un problema al piede sinistro. Il terzino classe 2003 si era inizialmente fermato per capire le sue condizioni con lo staff medico della Juve. Subito dopo ha però deciso di lasciare il campo e non correre ulteriori rischi. Il dolore deriva probabilmente da un duro scontro di gioco con Folorunsho nei minuti finali del secondo tempo di Juventus-Napoli. Il calciatore dovrà essere valutato nelle prossime ore per capire se potrà prendere parte alla trasferta di Genova. In alternativa al suo posto potrebbe giocare Kalulu come terzino, con il ritorno di Gatti in mezzo, oppure potrebbe esserci un'occasione da titolare per Danilo.