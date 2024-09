Vanja sparisce, Vlahovic pure: Dusan, il cuore altrove porta anche la testa?

Vlahovic in crisi di gol, e la mente torna allo scorso anno, quando il serbo aveva accusato la stessa flessione di prestazioni e marcature. Poi la svolta, tra fine 2023 e inizio 2024, complice anche un importante ritorno di fiamma nella vita privata: il bomber usciva dalla crisi in campo e usciva allo scoperto fuori con la fidanzata Vanja Bogdanovic. I due, insieme già dai tempi di Firenze, si erano lasciati prima del suo approdo alla Juve e il suo ritorno era coinciso con una vera e propria scossa emotiva e psicologica a Dusan. Oggi le prestazioni e i dati raccontano di nuovo di un Vlahovic sottotono . C'entra di nuovo Vanja , stavolta negativamente? E, quest’ estate è successo qualcosa? L’ ultimo avvistamento del bomber Juve con la bella Vanja risale a metà luglio quando la coppia è stata paparazzata all’esterno dell’Ushuaia di Ibiza. Un video , messo in rete da alcuni utenti, aveva addirittura scatenato le ipotesi su una presunta gravidanza della modella, ma il gossip si è subito ‘spento’ per mancanza di prove.

Sparita Vanja Bogdanovic, sparito Vlahovic

Da luglio però la Bogdanovic è ‘sparita’ dai radar e soprattutto è sparita dalle foto social di Vlahovic. Ai più attenti infatti non è sfuggito un particolare: l’attaccante della Juve ha cancellato le stories in evidenza dove c’erano alcuni teneri scatti con la fidanzata. Dato il ‘precedente’, molti hanno ipotizzato che anche stavolta dietro al momento no di Dusan potrebbero esserci problemi di cuore. Infatti, l’inizio di stagione del bomber serbo non è stato proprio come speravano Motta e il popolo juventino. Solo due gol all’attivo, la doppietta al Verona nella seconda giornata di campionato, e poi una serie di prestazioni deludenti, l’ultima quella contro il Napoli, dove è rimasto in campo solo 45’ e nel secondo tempo è stato sostituito da Weah.

Vlahovic, la fiducia di Motta e il pensiero dei tifosi Juve

E se da una parte c’è Thiago Motta che continua a dargli fiducia e a credere in lui, dall’altra parte c’è invece una buona parte del tifo bianconero che storce il naso: “Sembra involuto”, è una dei tanti messaggi postati sui social. E c’è già che addirittura ragiona in chiave mercato e spera nella cessione, così come è avvenuto con Federico Chiesa. Per parlare di futuro però sembra ancora presto, in fondo siamo solo all’inizio e Vlahovic ci ha abituato a questi momenti discontinui. La Juve di Motta è ancora in fase di costruzione e l’allenatore bianconero punta molto sul serbo: sarà il campo a parlare e chissà forse anche Dusan potrebbe rivelare la verità sui suoi presunti problemi di cuore.