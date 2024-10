Perin-Juve, rinnovo ufficiale: “Mi sento un co-titolare”

La Juventus e Perin proseguiranno il loro matrimonio : il portiere bianconero ha rinnovato il contratto con il club fino al 2027 . Mancava soltanto la firma sui documenti per ufficializzare il prolungamento e ora è arrivata, dopo la grande prestazione contro lo Stoccarda , che però non ha evitato la sconfitta alla Vecchia Signora .

Perin, ufficiale il rinnovo: il comunicato

"Era nell'aria, come anticipato dallo stesso Mattia in conferenza stampa prima della sfida di UEFA Champions League contro lo Stoccarda: «Il mio rinnovo di contratto? Sto parlando con la Società e c'è voglia di continuare da entrambe le parti. Sono molto felice. Nei prossimi giorni ci saranno novità». E le novità, puntuali, sono arrivate. Ora, infatti, è scritto nero su bianco: Mattia Perin proseguirà la sua avventura con la Juventus fino al 30 giugno 2027. Un rinnovo di contratto che viene ufficializzato oggi – mercoledì 23 ottobre 2024 – dopo la sua grande prestazione di ieri sera contro lo Stoccarda, parando anche un calcio di rigore, ma che purtroppo non è bastata per evitare la prima sconfitta stagionale tra tutte le competizioni" - questa la nota ufficiale del club.

Perin, parole da leader

"Non mi sento un secondo portiere ma un co-titolare, ed è il Mister e la società che mi fanno sentire in questo modo; sta a noi dimostrare con il lavoro di essere tutti possibili titolari. D’altronde, se si gioca tantissimo, è giusto che tutti siano a disposizione sempre: fra noi portieri ci spingiamo ogni giorno a migliorarci. Io personalmente sto benissimo, cerco di portare un po’ di esperienza e, appunto, passione in tutto quello che faccio" - ha detto Perin nella conferenza pre Stoccarda. Parole da vero leader come quelle nel post partita: "Mi dispiace tantissimo perché credo che questa sera lo Stoccarda ci abbia messo in difficoltà. Io sono convinto che siamo una squadra di ragazzi molto intelligenti e questa sconfitta ci servirà da lezione per farci crescere. "Non ho mai visto nessuno avere successo senza avere dei fallimenti prima, se si può chiamare così una sconfitta".

