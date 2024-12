“Tirate fuori le palle”: Juve, arriva la prima contestazione dell’era Motta

Rammarico e delusione. Tantissima delusione. La Juve non riesce più a vincere e, al netto dei nove assenti, non riesce neanche a essere quantomeno quella di inizio campionato. Gli ultimi tre pareggi, ultimo quello contro il Lecce, consegnano una riflessione importante da parte di tutto il popolo bianconero. L'obbligo di Thiago Motta è quello di cercare di risolvere i problemi e cambiare passo: 8 pareggi e 6 vittorie recita il bilancio sin qui in Serie A. Troppe le X soprattutto in partite da vincere come quella del Via del Mare. Il gol di Rebic in pieno recupero, nato da un errore in disimpegno dei bianconeri, fa crollare alcune certezze e ora anche i tifosi contestano la squadra.