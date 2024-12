Juve, si giocano partite anche fuori dal campo tra mercato e plusvalenze

Le alternative

Valutazioni, e anche qualcosa in più, in corso senza però perdere di vista le possibili alternative o perfino qualcosa di più. Come lo slovacco Dávid Hancko, 26 anni, difensore del Feyenoord che ha vissuto una stagione con poche presenze (cinque) alla Fiorentina. A rendere intrigante la sua candidatura, oltre appunto all’infarinatura sulla Serie A, c’è il dato tecnico relativo al fatto che è mancino che può anche disimpegnarsi in fascia: quella, appunto, divenuta più sguarnita in seguito al ko di Cabal. E, alla fine, se le dinamiche di gennaio riuscissero a incastrarsi in maniera adeguata, non è nemmeno escluso che a Torino possano planare entrambi i difensori: un’operazione di prospettiva anche in previsione dell’addio di Danilo a gennaio.