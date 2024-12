Buffon, confessioni su Ilaria D'Amico, retroscena Conte e quel bidone dell'immondizia...

Sugli ultimi anni di carriera, Gigi Buffon ha ricordato: "Mi avevano chiesto di finire la carriera al Barcellona, quando sono andato al Parma c’era questa possibilità. Il Barcellona aveva bisogno di un altro portiere, non poteva fare mercato e io chiaramente ero a parametro zero". Ed ancora: "Ci ho pensato, però alla fine volevo essere protagonista e fare una cosa nella quale mi riconoscevo. Tornare a Parma per me era importante e mi dava anche più entusiasmo. L’idea di andare al Barcellona e giocare con Messi mi stuzzicava, ma quell’anno lì Messi se n’è andato da Barcellona".

Buffon sul rigore al Real Madrid e le parole sull'arbitro

Nel corso dell'intervista, Gigi è tornato a parlare dell’intervista post-partita dopo il celebre quarto di finale di Champions League tra Real Madrid e Juventus del 2018. In quel frangente la Juventus aveva quasi compiuto un’impresa storica: dopo aver perso 3-0 all’andata a Torino, i bianconeri erano riusciti a ribaltare il risultato a Madrid, portandosi sul 3-0 grazie a una prestazione straordinaria. Ma tutto cambiò nei minuti di recupero, quando l’arbitro Michael Oliver assegnò un rigore al Real Madrid per un presunto fallo di Benatia su Lucas Vazquez. Buffon, simbolo e capitano della Juventus, esplose in una protesta veemente, venendo espulso, mentre Cristiano Ronaldo segnò il gol decisivo che eliminò i bianconeri.

Nel post partita, Buffon si lasciò andare: “L’arbitro ha un bidone dell’immondizia al posto del cuore”, criticando così la decisione che, a suo avviso, aveva cancellato il sogno di una rimonta leggendaria. Dopo anni, Gigi ha commentato quel momento dicendo: "È stato un eccesso, però come in tutte le cose dico “Non rinnegare e non restaurare”. In quel momento se ho fatto quello, seppur sbagliando, è perché avevo bisogno di farlo. Ci sono rimasto male? No, mi sono proprio arrabbiato, che è diverso". Ed ancora: "Secondo me quel rigore al 60% lo puoi dare, al 40% no. In una partita di Champions League, quarto di finale, con il risultato in equilibrio non capita mai che te lo fischino. Mai".

