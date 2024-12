Hancko-Juve: accordo totale! Cifre, durata e l'ultimo assist... dal Psv

Avanti tutta. La Juventus ha rotto gli indugi e sta procedendo in maniera spedita per cercare di portare in bianconero David Hancko. Il difensore slovacco è stato promosso a pieni voti prima dall'area scouting bianconera e poi direttamente dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli, che si è recato in prima persona a Manchester qualche settimana per visionarlo dal vivo contro il City. Un assist nella trattativa potrebbe arrivare dal… PSV Eindhoven. Domenica, infatti, è in programma il big match dell’Eredivisie alla Philips Stadion tra la capolista e il Feyenoord. Se la formazione di Rotterdam dovesse perdere lo scontro diretto, finirebbe a -10 e di fatto sarebbe esclusa dalla corsa per il primo posto. Motivo per cui dinanzi a un’offerta importante e adeguata potrebbe dare il via libera alla cessione del classe 1997. Prezzo di partenza: 35 milioni.