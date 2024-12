Monza-Juve, l'arbitro: Motta sorride ma quell'intervento killer su Yildiz...

Si avvicina sempre di più il giro di boa per la Serie A . Nel weekend squadre in campo per la 17esima giornata di campionato, un turno nel quale la Juve di Thiago Motta, dopo la bella vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari , affronterà il Monza di Alessandro Nesta . Sarà Davide Massa il fischietto per la gara dell' U-Power Stadium , che si giocherà domenica a partire dalle ore 20.45.

Monza-Juve e i precedenti di Massa

Il fischietto di Imperia nella sua carriera ha arbitrato la Juve per ben 28 volte in carriera, per un totale di 18 successi, 7 pareggi e sole 3 sconfitte. Il primo incrocio è datato addirittura 16 dicembre 2012: la Juve di Antonio Conte sconfisse in casa l'Atalanta di Stefano Colantuono grazie ai gol di Vucinic, Pirlo (su punizione) e Marchisio. L'ultimo ko bianconero con Massa come arbitro risale addirittura al febbraio 2020, quando la squadra allenata all'epoca da Maurizio Sarri perse per 2-1 in trasferta contro l'Hellas Verona: all'iniziale vantaggio Juve firmato Cristiano Ronaldo le risposte di Fabio Borini e Giampaolo Pazzini. L'ultimo successo in Serie A per la Juve con Massa come direttore di gara risale sempre alla scorsa stagione: 7 ottobre 2023, all'Allianz Stadium i bianconeri vincono per 2-0 il derby contro il Torino con le marcature nella ripresa di Gatti e Milik.

L'ultimo in campionato risale alla scorsa stagione, e precisamente alla sfida di Marassi col Genoa terminata 1-1 (gol di Chiesa e Gudmundsson), match nel quale ci fu il discutissimo rosso non dato a Malinovskyi per il terribile fallo ai danni di Yildiz e il tocco di mano di Bani non sanzionato. L'incrocio più recente in assoluto è invece quello dello scorso aprile, in occasione della semifinale d'andata di Coppa Italia vinta per 2-0 contro la Lazio con le reti di Chiesa e Vlahovic. Nonostante la vittoria, anche la gara con i biancocelesti evidenziò una decisione particolare da parte del fischietto di Imperia, con un rigore prima concesso e poi tolto. Il Monza invece è stato arbitrato da Massa sole 6 volte tra Serie C, Serie B e Serie A: per i biancorossi 2 sconfitte, 3 pareggi e una sola vittoria, quella in massima serie ottenuta per 2-3 allo Zini contro la Cremonese il 14 gennaio 2023.