“Pietoso e imbarazzante”: Zirkzee in lacrime e umiliato, la Juve si avvicina

Enigma Milik, idea Kolo Muani

Compresa, ovviamente, anche quelli che riguardano Milik che a giugno avrà ancora un anno di accordo con il club bianconero. L’incognita del polacco, però, va sciolta ben prima perché tornerà in gruppo dopo la Supercoppa e dovrà dimostrare di essere tornato pienamente efficiente dopo l’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dal campo sin dall’estate. Il suo recupero potrebbe condizionare le strategie di mercato perché renderebbe meno urgente la ricerca di un altro attaccante oltre a Zirkzee. In attesa delle verifiche polacche, la Juventus tiene d’occhio la situazione di Kolo Muani che lascerà il Psg, anche in questo caso per incompatibilità con l’allenatore. Il club francese lo libera quasi a gratis perché se da una parte non chiede indennizzi per il prestito, dall’altra non ha intenzione di partecipare al pagamento del restante ingaggio: 4 milioni netti. Ma non dover investire altro denaro per un cartellino rappresenta un’occasione interessante. Il guaio, casomai, è che ne sono convinti anche molti altri club.