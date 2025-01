Dorgu alla Juve a gennaio solo in un caso. A giugno sarà assalto, la cifra che serve

Si accende la corsa a Patrick Dorgu. Per la gioia del Lecce che già pregusta l’ennesima clamorosa super plusvalenza targata Pantaleo Corvino. Parecchi top club, infatti, hanno messo gli occhi sull’esterno mancino classe 2004. Un talento scovato nel 2022 dal dg salentino in Danimarca, quando il terzino all’epoca appena maggiorenne militava nel Nordsjælland. Col senno del poi un affarone, visto che i giallorossi se lo sono accaparrati per soli 200mila euro. Incredibile ma vero, se pensiamo che oggi vale 200 volte tanto. Servono, infatti, 40 milioni per strappare Dorgu al Lecce. Questa la valutazione fatta dalla società del Presidente Saverio Sticchi Damiani, che vorrebbe procrastinare all’estate la vendita del proprio gioiello. Il motivo è semplice: le pretendenti sono in continuo aumento e possono a fine stagione far scattare un’asta al rialzo. E chissà magari facendo pure lievitare, ulteriormente, il prezzo. Per la gioia delle casse leccesi.