Juve-Benfica, designazione Champions: ecco chi è l'arbitro

La Juventus è pronta a tornare sul campo per preparare la sfida importante contro il Benfica di Champions League . Nonostante i malumori dei tifosi post sconfitta contro il Napoli , la squadra deve cercare di isolarsi per concentrarsi e mettere tutte le energie in vista dell'ultima giornata della fase a campionato delle competizione. I bianconeri sono certi di essere almeno ai playoff (dovrebbe succedere una catastrofe a livello difensivo per essere eliminati), ma allo stesso tempo con una vitttoria potrebbe ancora sperare di rientrare tra le prime otto . Le speranze sono ridotte al lumicino perché, se le percentuali dei computer indicano un numero basso, c'è da avere un incastro positivo con tutti gli altri risultati. Intanto la Uefa ha ufficializzato il direttore di gara per la sfida contro i portoghesi.

Juve-Benfica, ecco la designazione

L'arbitro che è stato designato per la partita tra Juventus e Benfica è il rumeno Istvan Kovacs che sarà coadiuvato dagli assistenti, e connazionali, Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, con il quarto uomo Horatiu Fesnic. Al Var l'olandese Van Boekel e all'Avar il greco Angelos Evangelou. La partita si giocherà all'Allianz Stadium nella serata di mercoledì 29 gennaio alle ore 21, per una serata di Champions importante. Gli ultimi precedenti non sorridono i bianconeri contro i portoghesi perché nella stagione 2022 hanno perso entrambe le gare della fase a gironi (4-3 in Portogallo e 2-1 a Torino), ma anche in occasione della semifinale di Europa League del 2014: 2-1 al Da Luz e poi lo 0-0 interno.

Mentre non c'è nessun precedente tra il direttore di gara e le due squadre, ma il rumeno Kovacs ha diretto per ben 8 volte le squadre italiane in Champions League (Inter, Milan, Napoli e Lazio). Il bilancio complessivo è di appena 3 vittorie, 3 sconfitte e 2 sconfitte. Insomma, in grande equilibrio anche allargandolo all'Europa League dove ha arbitrato la Roma, il Napoli e l'Atalanta con 2 vittorie, 2 pari e zero sconfitte.