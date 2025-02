“38 Scudetti e tre stelle”: la verità della Juve in faccia all’Inter

TORINO - Si è riaccesa la rivalità, e ancor prima che si accendesse la sfida. Juventus-Inter non è stata assolutamente una partita come le precedenti, si è percepito dall’umore dello Stadium, dalla carica sugli spalti. Dalla coreografia e dalle bandiere, bianche e nere, piene d’orgoglio. E pure da com’è stato caricato il tifo. Diversamente, ed evidentemente. Tutto è iniziato con una frase che non lascia spazio a interpretazioni, facendosi guidare facilmente dalla malizia: a pochi istanti dal fischio d’inizio, la voce dello speaker si è levata infatti in maniera chiarissima. Recitando: "38 Scudetti, tre stelle, migliaia i cuori, milioni i nostri tifosi nel mondo che aspettano il fischio d’inizio. Undici i nostri ragazzi in campo per dare tutto fino alla fine". Numeri importanti, numeri che raccontano una storia e una ferita dolorosissime - Calciopoli non si dimentica mai - e ancora aperta in alcuni punti nevralgici. Numeri che parlano inoltre della distanza da quelli che oggi sembrano più forti, e che un tempo, neanche troppo distante, venivano affrontati senza alcun timore reverenziale.