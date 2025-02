Kolo Muani rifà la Juve: la nuova formula Giuntoli accontenta anche il Psg

Solo... Muani. È bastato un mese del francese in bianconero per convincere tutti in casa Juve che Randal sia l’uomo giusto a cui affidare l’attacco. Ecco perché la Signora ha già iniziato ad imbastire i contatti con il Psg per trattenere la punta ex Eintracht a Torino. Ancora a lungo. Il piano del dt juventino Cristiano Giuntoli prevede un prestito oneroso (5-6 milioni almeno) con diritto di riscatto destinato a diventare obbligo a partire da 2026 e a condizioni abbastanza semplici. Un po’ come accaduto in questa stagione con Michele Di Gregorio e Nico Gonzalez per intenderci. Il motivo del ricorso a questa formula è semplice: quest’estate Kolo Muani peserà a bilancio 57 milioni per il club parigino; mentre l’anno successivo il valore residuale sarà ammortizzato a una cifra più abbordabile (38 milioni).