Yildiz e Kolo Muani rischiano! La Juve senza Champions e i fastidi di Kenan

TORINO - Se è vero che le vie del mercato sono infinite è altrettanto pacifico che non tutte le strade sono per... tutti. Ci sono giocatori troppo cari per cartellino o ingaggio. Ci sono situazioni, per i club, non in linea con il proprio status o ambizioni. E allora ecco che, per esempio, il prestito bis per Kolo Muani dal Paris Saint Germain nella prossima stagione, non diventerebbe così facile, anzi, qualora la Juventus non riuscisse a confermare la partecipazione alla prossima Champions League, ovvero la vetrina dei top team e dei big players. Dunque la Vecchia Signora deve assolutamente centrare almeno il 4° posto per evitare di complicarsi il futuro non soltanto dal punto di vista economico (l’ingresso comporta almeno 65 milioni di euro). Si innescherebbero inevitabilmente anche problematiche di tipo tecnico. Rinunciare a Kolo Muani accenderebbe un punto interrogativo al neon mica da poco... Anche perché dal punto di vita contrattuale e degli scenari futuri il rapporto con Vlahovic, con cui scadrà il legame nel 2026, non è certo fluido e inserito in un circolo virtuoso. Dunque se Kolo Muani continuerà ad accompagnare con i gol le vittorie in campionato della Juventus allora sì che il prestito bis si potrà concretizzare.