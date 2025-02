Motta, tira fuori la Juve: la tabella scudetto dei tifosi, “ora solo vittorie”

Tifosi Juve contro la seconda maglia: "Pallida come le vostre prestazioni"

La Juventus è attesa dalla trasferta in quel di Cagliari nella sera di domenica. Nell'annunciare la gara, la società ha ufficializzato che sarà indossata la seconda maglia, già criticata per il colore giallo. Questa volta le critiche sono state anche più aspre: "Maglia tanto brutta quanto sfigata, mettere in armadio", "Giallo pallido. Come le vostre prestazioni", "Fa schifo questa maglia. Abolitela per sempre", solo alcuni dei commenti sui social dei tifosi juventini. Un altro utente scrive: "Porta sfiga sta maglia ed è pure brutta! Cambiatela e mettete quella home per piacere!". Insomma, non il milgior ambiente per Thiago Motta e i suoi.