Alberto Costa, finalmente Juve. Perché non è stato ancora utilizzato da Motta?

Stasera il possibile esordio

L’attesa per l’esordio dovrebbe dunque finire anche perché Alberto Costa è stato il primo acquisto del mercato invernale, la Juventus ha fortemente creduto in lui investendo 13,8 milioni, bonus esclusi, per un’operazione a titolo definitivo, a differenza di Randal Kolo Muani e Renato Veiga che sono arrivati in prestito, ma il 21enne di Santo Tirso non ha ancora assaporato la gioia di vestire la maglia numero 2 in una partita ufficiale. Normale che scalpiti per avere una chance, soprattutto dopo un apprendistato così lungo, soprattutto dopo aver vissuto dalla panchina le gioie per cinque vittorie e l’unica amarezza per il ko contro il Napoli. E dire che Alberto Costa aveva giocato parecchio nella prima parte della stagione con il Vitoria Guimaraes: 21 presenze per un totale di 1.437 minuti in campo, un gol in Conference League e tre assist nel campionato portoghese. Non c’è stato dunque un problema di condizione fisica al suo arrivo alla Juventus, piuttosto la necessità di migliorare la tattica e crescere sul piano della tenuta difensiva. Trattandosi di un giocatore che ha proprio nella spinta la qualità migliore, ha dovuto affrontare un percorso di lavoro con lo staff di Motta sui tempi e i movimenti della difesa, per capire bene come e quando scalare, alzarsi, abbassarsi e dialogare con i compagni: Alberto Costa ha dimostrato di possedere una buona tecnica e una grande versatilità, ma ha avuto bisogno di un surplus di lezioni su alcuni fondamenti della difesa. Il tecnico ha voluto così preservarlo e non gettarlo nella mischia in gare cruciali fino a quando non avrà completamente assimilato i suoi dettami e sarà in grado di trasferirli in campo.