Thuram, potenziale Juve devastante: il confronto con i big al primo anno

TORINO - Un fratello si specchia nell’altro per sapere chi è, recita un aforisma nemmeno troppo datato. E così deve aver fatto anche Khephren Thuram , vien da sorridere. Si è specchiato talmente nel fratello Marcus al punto da credersi un bomber anche lui. Così, almeno, racconta il recente ruolino dell’hombre del partido in casa Juventus . L’uomo del momento, meglio. A segno per due volte nelle ultime due partite, vissute finalmente da titolare, come invocato quasi a furor di popolo. Ma il suo apporto, lì in mezzo al campo, si spinge ben oltre i numeri fatti registrare sotto porta, che di certo non rappresentano la specialità della casa. Non quella del più giovane tra i fratelli Thuram, quantomeno.

Juve, Thuram si scopre anche goleador

Lo storico del centrocampista francese – per quanto esiguo, dato che il figlio d’arte si appresta a prendere fiato per spegnere ventiquattro candeline appena a fine mese – evidenzia come la sua stagione più prolifica, quella 2021/2022, con la maglia del Nizza, si sia conclusa con quattro centri soltanto. Quanti quelli realizzati finora alla Juventus, quando l’annata però è solo ai due terzi del suo romanzo. Gol che si contano e, soprattutto, che si pesano. Se la marcatura contro l’Empoli in Coppa Italia non è bastata a raddrizzare una notte tra le più buie della storia recente dei bianconeri, gioiellino di rara bellezza estetica, la ben più pragmatica rete al Verona “rischia” invece di dare tutto un altro sapore alla volata finale degli uomini di Thiago Motta in campionato. Un uno-due piuttosto insolito, appunto, per gli standard di Thuram. Che, infatti, ha già ritoccato il proprio record di partecipazioni attive in un singolo campionato, avendo sommato quattro assist ai tre gol messi a referto in Serie A. Bottino cui, appunto, va aggiunta la prodezza – difficile anche soltanto da pensare – realizzata una settimana fa contro la squadra di D’Aversa.