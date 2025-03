Motta, diretta conferenza Juventus-Atalanta: le dichiarazioni

Una sfida dai mille significati. Juve e Atalanta pronte a trovarsi nuovamente di fronte domani sera all'Allianz Stadium alle ore 20.45. Una partita chiave per i bianconeri, non solo per cercare a blindare la qualificazione alla prossima Champions League. La voglia è quella di per provare ad agganciare i nerazzurri al terzo posto e magari guardare con attenzione anche a qualche posizione più in alto. La Juve è reduce da ben 5 successi consecutivi in campionato, l'ultimo contro l'Hellas Verona: l'obiettivo è dar seguito alla striscia positiva. A presentare in conferenza stampa il big match di domani, come di consueto, Thiago Motta.