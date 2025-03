Gasp abbraccia Lookman, Atalanta da Scudetto: "4-0 alla Juve come 3-0 al Liverpool"© .

"La gente deve sognare, non bisogna mai togliere i sogni ai tifosi", rilancia così Gasperini che aggiunge: "Noi abbiamo detto che è sempre una cosa impossibile, se però ci credi fortemente, le cose possono diventare anche possibili. Inter e Napoli sono due squadre forti ovunque, non perdono mai un colpo. Domenica abbiamo una partita con l'Inter: con loro arriviamo da sette sconfitte consecutive. In questo momento del campionato, non è mai successo che fosse tre punti davanti alla Juventus e in piena lotta per il titolo alla trentesima giornata. Sicuramente è un grande piacere".

Gasperini: "Risultato clamoroso"

In conferenza Gasperini prosegue: "Lo dice il risultato per noi è un risultato clamoroso. Difficile immaginare una vittoria così alla vigilia vista la striscia di vittorie della Juventus. Una prestazione quasi perfetta, perchè abbiamo sbagliato qualche gol di troppo. Oggi abbiamo disputato una grande partita. Abbiamo fatto, in questi anni, alcune partite molto simile a questa. Ogni tanto ripeterti ci fa sentire una squadra competitiva e compatta. Siamo una squadra come tutte con dei momenti di difficoltà, ma che reagisce e non si abbatte. La squadra che ha uno spogliatoio molto forte e quando qualcuno prova a toccare questi argomenti in modo superficiale a me non fa piacere. Possiamo avere delle difficoltà di campo, ma mai di persona perchè quelli li risolviamo".