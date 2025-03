Motta appeso a un filo, Gasp verso la Roma: panchina Juve, sale un altro nome

...Roberto Mancini . I contatti con l’ex ct, ora senza contratto dopo l’avventura alla guida della Nazionale saudita, ci sono già stati e sono in fase molto avanzata. Il profilo piace per l’esperienza, il carisma, la capacità di lavorare con i giovani e, appunto, la disponibilità immediata. Una candidatura , la sua, in vantaggio rispetto a tutte le altre, a cominciare da quella di Gian Piero Gasperini con il quale non ci sono stati contatti diretti e che, soprattutto, si sta avvicinando sempre più alla Roma tanto che i suoi rappresentanti hanno intrattenuto, anche recentemente, dialoghi con il ds giallorosso Ghisolfi (con il quale si sarebbe già discusso di mercato: attenti a Abu Francis del Cerce Brugge). Certo, su di lui l’attenzione va mantenuta, così come su Stefano Pioli , che non sarebbe per nulla contrario all’idea di tornare in Italia dopo la parentesi araba.

Le opzioni Xavi, Conte e Tudor

Così come si deve tenere d’occhio anche la situazione di Xavi, anche lui senza squadra e dunque subito disponibile. A svantaggio dell’ex Barça, però, gioca la mancata conoscenza della Serie A che lo costringerebbe a un periodo di adattamento e la Juve, adesso, ha meno tempo che mai da concedere. L’altra figura immanente è quella di Antonio Conte, che però è legato da un contratto con il Napoli e, soprattutto, potrebbe mettere in discussione molti equilibri dirigenziali alla Continassa. Altra scelta “semplice” è quella che porta a Igor Tudor che, però, non scalda i bianconeri. Motta, intanto, lavora e non è certo il tipo che si arrende alle difficoltà o che si fa schiacciare dalle voci. Certo, il fatto che si metta subito in discussione dall’interno “il progetto” fa riflettere lui per primo e dovrebbe far pensare in generale a come, per l’ennesima volta, il focus si concentri sempre e solo sull’allenatore. Ma tant’è.

