Tacchinardi, le dimissioni di Motta e il retroscena Conte: "Ci ha provato"

Ranocchia: "Juve, non c'è gente di personalità"

L'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia, oggi opinionista a Mediaset, ha parlato delle incognite che i bianconeri si trovano a dover vivere in questa fase, con un finale di campionato molto importante e in cui ci si gioca l'accesso alla prossima Champions League: "Il problema grosso è che adesso devono guardarsi dietro perché stanno arrivando tutte... Ora le ultime le affronti con incertezza. Un altro dei problemi è che anche nei momenti di difficoltà, oltre che si sgretola e va giù, non ci sono giocatori di personalità, che dicono 'dobbiamo far questo, prendere questa decisione, rallentare o accelerare i ritmi della partita'. Non c'è in campo quella figura che ti fa dire 'Ok, mi aggrappo a lui'. Nella mia Inter avevo dei giocatori di grande esperienza che sapevano cosa fare in questi momenti, qui non vedo quei giocatori lì, e non ne basta uno".