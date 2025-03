Motta esonerato? Il destino dentro l’algoritmo Juve: costi, benefici, rischi

Adesso è una questione di costi e benefici. Quanti costi (economici, sportivi e di immagine) comporta l’esonero di Thiago Motta e quanti benefici può portare. A complicare il calcolo c’è il rischio, anzi “il” rischio per eccellenza: non arrivare nei primi quattro posti. Il destino di Thiago Motta è dentro questo algoritmo che i dirigenti della Juventus stanno elaborando dalle sei e mezza di domenica pomeriggio, quando al 25’ di Fiorentina-Juventus era già chiaro che sarebbe finita malissimo. E la motivazione più forte per l’esonero è proprio evitare di uscire dalla prossima Champions, aprendo un buco da oltre 100 milioni nel prossimo bilancio, vanificando tutti gli sforzi di ridimensionamento dei costi per raggiungere il pareggio di bilancio nel 2026. Il calcio non è scienza e, nonostante trent’anni di esperienza, Cristiano Giuntoli non può essere certo se la sostituzione di Motta in corsa aumenti, diminuisca o lasci invariate le possibilità di arrivare quarti. La squadra ha chiaramente bisogno di una scossa ed è chiaramente confusa dall’attuale allenatore, ma l’eventuale sostituito avrebbe poco tempo e pressioni enormi, se non azzecca subito la formula è già ora di scendere.