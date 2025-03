Douglas Luiz, sprint Nottingham: la formula che può convincere la Juve

Il rapporto con Motta

Il feeling tra il tecnico juventino e uno dei principali colpi della campagna acquisti del dt Cristiano Giuntoli non è mai sbocciato. Fin dal pre-campionato, infatti, Motta ha quasi sempre escluso dai titolari il centrocampista che era sbarcato in Serie A dopo essere stato nominato tra i componenti della Top11 della Premier League 2023/24. Un riconoscimento di alto livello che però non ha fatto breccia in Thiago. L’assenza di feeling rispetto a quello che Douglas aveva avuto con Unai Emery ai Villans potrebbe essere stato uno dei motivi, insieme ai tanti guai fisici, alla base delle difficoltà del suo primo anno italiano. Intanto però Oltremanica gli estimatori non mancano e il Nottingham l’ha messo nel mirino per rinforzare la mediana in vista del possibile approdo in Champions. Da capire ancora quale potrebbe essere la formula dell’eventuale operazione: la Juve, in caso di cessione di Luiz, sarebbe più propensa a un addio a titolo definitivo per recuperare buona parte dell’investimento fatto nello scorso giugno (28 milioni cash più cartellini di Enzo Barrenechea e Samuel Iling Jr per una valutazione complessiva di 50 milioni). Il punto di caduta soddisfacente per tutti potrebbe essere quello del prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Se ne riparlerà nelle prossime settimane. Intanto da Nottingham si preparano a tornare alla carica per accaparrarsi in estate il centrocampista bianconero.