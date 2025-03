Nico Gonzalez, da flop ad arma in più Juve? La mossa di Tudor per la svolta

TORINO - Effetto Tudor sulla Juventus. Piano: nessuna iperbole, nessuna enfatizzazione. Semplice analisi dei fatti. Quelli accaduti ieri alla Continassa, i cui cancelli sono stati varcati – tra gli altri – anche da Gatti, Nico Gonzalez e Vlahovic. Ma come: la ripresa della preparazione per i Nazionali non era in programma per oggi? Signor sì, ma i tre si sono “decurtati” una giornata di riposo pur di mettersi subito a disposizione del neo tecnico. Servirà tradurre tutta questa voglia in gioco e in gol, certo. Ma i primi raggi di sole riscaldano l’alba di quello che sarà – quantomeno – un interregno fino alla conclusione del campionato, con vista sulla prestigiosa appendice del Mondiale per Club estivo. Il lavoro di Tudor nel quartier generale bianconero – in attesa dei numerosi rientri odierni, appunto – ha iniziato così a entrare nel vivo. Con le esercitazioni tattiche in campo, grazie all’impiego di numerosi giovani del vivaio.