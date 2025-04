Thuram, lo 'schiaffo di Tudor' e l'incubo razzismo: "Cosa mi disse una donna"

Thuram, la Juve e la lotta al razzismo

Proprio a margine dell'evento ha parlato di alcuni episodi: "Sono rimasto in Italia fino ai 4 anni, non ricordo bene. In Francia il razzismo l’ho incrociato. Temo non ci sia un posto specifico dove incontrarlo, è un atteggiamento che ci troviamo davanti. Ho avuto anch’io le mie brutte esperienze... Avevo 13 anni credo: mio padre mi ha lasciato davanti a casa, ero senza chiavi, aspettavo mia madre lì sotto e facevo su e giù di fronte al portone. Una donna è rimasta a fissarmi e vedendo che non me ne andavo mi ha urlato: ‘Torna da dove vieni'. E io sul serio non ho capito. Non siamo tanto distanti da quando una persona come me non poteva usare gli stessi bagni di una come lei o sedersi in un bus. Ma abbiamo altre leggi, evolviamo e questo conta".