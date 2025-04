Sognando Platini! Il pensiero fisso dei tifosi Juve e l’ipotetica telefonata…

Platini e quel rapporto con Elkann e Agnelli

Insomma, in questo momento, Platini non è intenzionato a tornare nel calcio. Ha molti spunti su come i calciatori dovrebbero muoversi per contare di più nel loro mondo, ma sembra mancare dell’urgenza che sente il politico con un’idea da applicare. E la Juventus, per ora, preferisce tifarla. Chissà se qualcosa potrebbe cambiare di fronte a una telefonata di John Elkann (con cui c’è un sincero legame d’affetto, così come forte è anche il rapporto con Andrea Agnelli). Platini non è mai stato un garibaldino, quindi forse non gli uscirebbe un "obbedisco", ma il richiamo della famiglia, quella famiglia, non potrebbe lasciarlo indifferente. Il richiamo o, meglio, la chiamata, però, non c’è stata. Almeno per ora. E non se ne percepisce l’imminenza dalle parti di Exor. Forse perché, proprio in virtù della conoscenza, John è conscio delle remore di Michel a tornare nel mondo del calcio; forse perché questo non è tempo di progetti (lo è più di esami, ma è un’altra storia). Quindi l’onda continua a sciabordare sui sentimenti del tifo juventino, titillandolo con l’idea di rivedere il Re. Cosa che fa un certo effetto per chi ha più di quarant’anni ed esercita comunque un discreto fascino per i più giovani. Certo, si divertirebbero tutti nel rivederlo dietro i microfoni a tagliuzzare qualsiasi dibattito con la katana della sua ironia.