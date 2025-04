Juve, milioni in cassa grazie al Sassuolo: scatta l’obbligo di acquisto

Muharemovic, "buona la prima" con il Sassuolo

Il difensore sloveno si è trasferito al Sassuolo nella scorsa estate, con l'obiettivo di riportare subito il club neroverde in Serie A. Il calciatore, che aveva militato fino a quel momento solo nella Juve Next Gen, era un colpo in prospettiva che si è rivelato assolutamente azzeccato. Sono ben 23 le presenze in Serie B fino ad oggi, condite anche da 1 gol e 1 assist. Niente male per un giovane classe 2003.