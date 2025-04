Nuova Juve, i tre colpi per tornare grande: cessioni, ritorni e obiettivi

TORINO - Un tesoretto dai giocatori che verranno riscattati dai prestiti più i soldi che arriveranno in caso di qualificazione alla Champions, condizione necessaria per impostare una campagna acquisti di alto profilo: così la Juventus può evitare sacrifici eccellenti in estate e limitarsi a qualche cessione funzionale per poter puntare sulle priorità in entrata. Senza rivoluzioni: perché in fin dei conti, ripartendo dalla base acquisita, potrebbero bastare tre ritocchi top per puntare ancora più in alto, così da poter tornare in corsa per lo scudetto e per rivedere una Juventus competitiva in Champions. La parentesi Thiago Motta appartiene al passato, ora la dirigenza sta cominciando a lavorare sulle prossime mosse e ha cominciato a parlare di mercato anche con Igor Tudor: questo non significa che il croato sarà l’allenatore anche nella nuova stagione - le decisioni verranno prese più avanti e non solo sulla base dei risultati - ma aiuta a comprendere quanta fiducia la Juventus abbia nel tecnico, le cui valutazioni per il bene del club bianconero avranno un peso da non sottovalutare nelle strategie dirigenziali dei prossimi mesi.