Conte-Juve, il ritorno dipende da Tudor: le parole che accendono i tifosi

Conte gela il Napoli

A quel punto “i fantasmi” che comunque continuano a girare intorno al pianeta bianconero si agiterebbero ancora di più. Ogni riferimento a Conte in primis e Gasperini in seconda battuta non è casuale. Due profili diversi, accomunati dal loro passato juventino e dal fatto di essere sotto contratto anche per la prossima stagione: col Napoli e con l’Atalanta. Ma se l’atalantino ha fatto capire senza equivoci che si può chiuderla anche prima, il partenopeo, proprio ieri, ha fatto cadere in conferenza stampa una frase che ha acceso la fantasia e la voglia dei bianconeri contiani: «Sono state dette tante cose ad inizio d’anno da parte mia, alcune posso confermarle, altre non posso confermarle. Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. E’ stato chiaro anche il discorso di Kvara, dissi Napoli non doveva essere un club di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. In questi 8 mesi qui a Napoli ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare». Prove di divorzio? Presto per dirlo, certo è che un abbozzo, forse anche qualcosa più di un rimpianto, c’è. Ma si sa che lasciare il Napoli prima del previsto con De Laurentiis non è facile. Chiedere a Giuntoli per conferma. Anche Tudor lo sa e prosegue la sua marcia...