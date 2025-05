Conceicao balla, futuro Juve in bilico: spuntano anche due italiane

Juve, tutto passa dalla Champions

I prossimi sette giorni saranno determinanti per la squadra e più in generale per la società: dal raggiungimento di un posto in Champions passano tante cose, anche la conferma sul mercato a suon di milioni. Ed è pure qui che balla il futuro di Chico: anche il Milan (la squadra al momento allenata da papà Sergio) e la Roma hanno mostrato interesse per il portoghese, che in ogni caso lascerà il Porto. Lo scenario attorno a Conceiçao è già stato descritto nel dettaglio: esiste una clausola rescissoria con i Dragoes da 30 milioni di euro esercitabile entro il 15 luglio. La Juve ha una sorta di corsia preferenziale, dopo il prestito oneroso della scorsa estate, ma serve essere convinti dell’operazione e al momento questa certezza non c’è: i prossimi 180 minuti di campionato ne potranno dare qualcuna in più, in un senso come nell’altro. Conceiçao è finito un po’ ai margini dell’impero bianconero, però le statistiche sottolineano quanto il suo potenziale possa far comodo in questo rush finale per l’Europa che conta: ogni 90 minuti in campo, il portoghese tira di più (2,7 volte contro 2,3), dribbla di più (2,6 volte a 2,2) e segna uguale (0,2 volte a partita) rispetto a Yildiz. Ma nel calcio le statistiche non raccontano tutto: il turco è stato spesso decisivo in una stagione tormentata, Conceiçao fi nora ha mostrato solo qualche lampo, alimentando dubbi sul suo concreto impatto in una big di Serie A. Anche se, come detto, Milan e Roma non si sono fatti impressionare negativamente, anzi: le qualità del portoghese sono sotto gli occhi di tutti. E il club bianconero spera possa tirarle fuori nelle due trasferte più delicate della stagione.