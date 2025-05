Alisha Lehmann: “Sul privato mi feriscono. Juve? All’inizio ero senza fiato”

Lehmann e le critiche: "Non mi feriscono, ma una volta..."

Sono tante le critiche che subisce quotidianamente la calciatrice bianconera: dalle unghie al trucco. Lei racconta come tutto questo non la ferisca, ma c'è stato un episodio in particolare che l'ha colpita particolarmente: "Sono una ragazza, sono femminile e mi piacciono le unghie. Non sono un terzino, non devo fare le rimesse. La gente parla troppo di cose del genere, non influenzano in alcun modo cosa succede sul campo. Mi criticano sempre per queste cose. Non mi interessa cosa scrivono. Se me lo dicesse mia madre allora… Se faccio qualcosa e lei mi dice che non va bene, allora non lo faccio. Ma se lei non mi dice nulla, allora va bene. Alla gente non piace che giochi truccata, ma dov’è il problema? Non faccio male a nessuno. Che problema c’è? Sono una ragazza, potrei giocare senza trucco, ma a me piace averlo. E se qualcuno si arrabbia, mi fa quasi piacere. Mi metto di proposito più rossetto solo perché alla gente magari non piace, lo faccio per loro. Dov’è il problema? Non faccio niente di male, a me piace, non capisco perché le persone siano così cattive".