Conclave Juventus, corsa Champions e poi la decisione: chi sarà l'allenatore del futuro e perché

Idea Deschamps: dipende dalla Francia e...Zidane

Deschamps parla sempre con ammirazione della Juventus e così come Conte diverse volte si è rammaricato di averla lasciata. Ora con la Francia sta per terminare il suo ciclo vincente e ha ufficializzato il suo addio nel 2026 al termine della Qualificazione al prossimo Mondiale in Usa-Canada-Messico. Ma il copione potrebbe cambiare qualora la Federazione francese volesse accelerare il cambio in panchina, con Zidane in pole. Anche per far assorbire alla nazionale le idee del ct a pochi mesi dal campionato del Mondo. Didier non allena un club dalla sua ultima avventura al Marsiglia, terminata nel 2012, e potrebbe rimettersi in gioco.