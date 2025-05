Luis Henrique, sprint Juve: cosa manca all'Inter. E c'è chi vede un indizio...

Luis Henrique, indizio?

Ma siccome il nome di Conte è quello che gira di più, tra i vari spifferi nei corridoi del mercato, per la nuova panchina della Juventus, ecco allora che l’interesse per il brasiliano viene preso da qualcuno come un altro indizio, un po’ come i rumors sul preparatore atletico Pintus: saranno, in un senso o nell’altro, giorni decisivi. Come detto, in pole per assicurarsi l’esterno c’è sempre l’Inter, che ha l’accordo totale col sudamericano, per un contratto fino al 2030 da 2,2 milioni di euro di ingaggio a salire. Manca però l’intesa tra i nerazzurri e il Marsiglia: Marotta offre 22 milioni più bonus, Longoria - che deve cedere almeno un pezzo pregiato della sua rosa entro il 30 giugno per via del Fair Play finanziario - ne chiede sempre 30, consapevole e speranzoso che la Juve, o le squadre inglesi interessate al calciatore, diano vita all’asta per Luis Henrique.