Juve alla rivoluzione bomber: i prossimi due attaccanti potrebbero uscire da questa lista

Una punta, anzi due. Non è questione di abbondanza, bensì di necessità. La lista della spesa in mano a Giuntoli, in vista della prossima stagione, prevede due rinforzi al centro dell’attacco. E questo perché il reparto offensivo attuale, salvo sorprese, verrà azzerato: tanti saluti a Vlahovic , ormai a un anno dalla scadenza di un contratto troppo oneroso per essere sopportato, tanti saluti a Milik , mai a disposizione nell’ultimo anno. E, con buona probabilità, tanti saluti anche a Kolo Muani , a Torino in prestito secco, anche se - su questo fronte - i discorsi con il Psg sono aperti e il nome del francese resta alternativo a quello dei vari David e Osimhen.

Juve-Lucca: Rouhi come contropartita

Poi, però, al fianco o alle spalle del nome di grido, servirà un secondo tenore. La “short list”, in questo caso, vede in cima alle preferenze bianconere il profilo di Lorenzo Lucca. Giovane, italiano, dallo stipendio accessibile e dalle pretese limitate - in un’eventuale prima esperienza in una big - in quanto a posto fisso tra i titolari.L’Udinese, al saldo dei possibili scossoni dettati dal passaggio di proprietà dai Pozzo a un fondo americano, chiede 30 milioni per il suo “pennellone”, tredici reti in questa stagione e la possibilità in serata di migliorare ancora il bottino. Ma il dt Giuntoli confida di poter limare le pretese, oltre ad abbassare l’esborso con la cessione di una contropartita tecnica come Rouhi, profilo di cui i due club hanno già parlato. "Penso solo all’Udinese, cui sono grato e con cui sono sotto contratto - le recenti parole di Lucca sul suo futuro -. Ma penso che ogni ragazzo che inizia a giocare a calcio abbia il sogno di giocare per la Nazionale e per un club di vertice...".