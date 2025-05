Marco Silva, chi è l’ultimo allenatore accostato alla Juve. Gasperini e i motivi del no

Le piste Pioli e Mancini

Una gestione equilibrata e soddisfacente che ha attirato l’interesse del Tottenham, visto il probabile addio di Postecoglou dopo la vittoria dell'Europa League. Ma il portoghese non è l’unico nome nel taccuino degli Spurs: negli ultimi giorni sono risalite le quotazioni di Thomas Frank, tecnico danese del Brentford. Un testa a testa che, per ora, non sembra consegnare un ipotetico favorito per la panchina del Tottenham. Una cosa è certa: salvo proposte allettanti - la Juve, per esempio -, nessuno dei due sembra intenzionato a lasciare la Premier League. Più complicata, ma non per questo impercorribile, la pista che porterebbe Stefano Pioli a Torino. Nel caso dell’ex Milan - tuttora sotto contratto con l’Al-Nassr - molto dipenderà dai cambi al vertice nella dirigenza juventina: qualora il club decidesse di ingaggiare Frederic Massara per il ruolo di ds, il suo nome potrebbe tornare forte. In archivio poi resta sempre la pista che porterebbe a Roberto Mancini, già vicino all’approdo in bianconero a marzo, prima che il club - viste le eccessive garanzie contrattuali richieste dall’ex ct - virasse su Igor Tudor.