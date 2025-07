Tether, l'azionista Juve ha 7 miliardi di euro in oro! "Il caveau più sicuro al mondo"

Tether, l’azienda dietro la stablecoin più utilizzata al mondo, ormai è diventata sempre più centrale nella Juventus. Il suo ad Ardoino ha sempre pubblicato su X qualcosa di inerente ai bianconeri, soprattutto dopo le varie partite giocate. Da diversi mesi a questa parta ha preso delle quote nella società fino ad arrivare al 10,7% del capitale. Una mossa che conferma la volontà dell’azienda di consolidare la propria presenza su più fronti, dalla finanza alle istituzioni sportive internazionali. Un'azienda molto importante e in crescita, come ha confermato il proprietario in una recente intervista, dove ha rivelato di avere una riserva d'oro tra le più consistenti a livello globale, tolti Stati sovrani e banche centrali. 7 miliardi di dollari è il valore totale, tutti custoditi in un caveau in Svizzera e cn la società che ha confermato di voler ampliare questa riserva.