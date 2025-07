“Rashford, opzione Juve”: cosa si dice in Inghilterra sul possibile colpo di mercato

La situazione di Marcus Rashford al Manchester United è ormai sempre più tesa e vicina al capolinea. Dopo una stagione complicata, chiusa con un prestito all’ Aston Villa , l’attaccante inglese è finito fuori dal progetto tecnico di Ruben Amorim e si sta allenando da separato in casa dal resto della squadra a Carrington. Il suo desiderio di lasciare il club è noto, e ora anche la Juventus l'avrebbe messo tra le idee di mercato per rinforzarsi. Dall'Inghilterra, infatti, sono certi: i bianconeri avrebbero individuato in Rashford uno degli obiettivi di mercato per l’estate, pronti a inserirsi nella corsa nonostante la concorrenza del Barcellona , che lo voleva già a gennaio , e gli ostacoli legati all’ingaggio del giocatore.

La concorrenza del Barcellona

Nonostante l’interesse concreto della Juventus, secondo SunSport è il Barcellona la destinazione preferita di Rashford. Il club blaugrana ha già inserito il suo nome tra le priorità estive, assieme a Mason Greenwood e Rafael Leao. Tuttavia, i problemi finanziari del Barça rappresentano un freno importante per la chiusura dell’operazione. La società catalana fatica a muoversi con decisione sul mercato, e la necessità di cedere prima di acquistare potrebbe rallentare o complicare l’arrivo dell’inglese. In questo scenario, la Juve - interessata anche a Jadon Sancho dei Red Devils - spera di approfittarne per sorpassare la concorrenza.

La richiesta dello United e la strategia sul mercato

Il Manchester United ha fissato una valutazione chiara per Rashford: circa 50 milioni di euro, una cifra che riflette l’età (27 anni) e l’esperienza internazionale del giocatore, reduce da una parte di stagione positiva all'Aston Villa. La società inglese preferirebbe cedere l’attaccante a titolo definitivo, per liberarsi anche del suo ingaggio pesante, ma non esclude un prestito qualora non si trovassero acquirenti disposti a soddisfare le richieste economiche. Nel frattempo, Rashford ha passato l’estate ad allenarsi da solo, soprattutto a Dubai, con l’obiettivo di rilanciarsi anche in ottica Nazionale, pensando già alla Coppa del Mondo 2026.