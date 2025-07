Yildiz da quell'obbligo di Allegri al consiglio di Huijsen: le tappe del rientro Juve

Il destino nelle proprie mani. Una pallina di materiale plastico a cui dare la forma che più si preferisce, attraverso la totale abnegazione in quello che si fa e, soprattutto, nel lavoro quotidiano. A Kenan Yildiz sarà semplicemente – e fortunatamente – capitato di nascere con un talento speciale, ma questo non basta. Non si spiega solo così che a 20 anni si indossi la maglia numero 10 della Juventus , che da bambino un brand globale come Adidas decida di metterti sotto contratto, che i top club europei facciano a gara per averti tra le loro fila. Si spiega con la consapevolezza di essere speciale, tanto forte quanto lo è la tensione al miglioramento, la lunga rincorsa a voler essere il migliore.

Il ritorno a casa

Nulla è lasciato a caso lungo il percorso, nemmeno le ferie estive. Ogni tappa ha una sua spiegazione, un filo logico da seguire per arrivare mentalmente e fisicamente pronti al 24 luglio, il giorno in cui la stagione di Yildiz ripartirà con la maglia bianconera indosso. Finiti gli sforzi mondiali, il classe 2005 è tornato nella sua città natale, Ratisbona, in Germania. Dopo aver toccato le stelle, si scende giù per riprendere confidenza con le proprie radici, da tenere salde, da ricordare sempre. Perché sono queste a impedire che, come un palloncino gonfiato ad elio e sfuggito dalle mani di un bambino, si prenda il volo senza una direzione stabilita, trascinato dalle correnti. La casa di famiglia, insieme alla famiglia, e poi gli amici di sempre. Quelli che avranno dato le prime forme alle ambizioni di Kenan, lodandone il talento messo in mostra nei campetti e nei cortili della città bavarese, e che oggi lo riaccolgono da superstar, mentre continuano le loro vite, solo parzialmente messe in mostra dai larghi riflettori che seguono ogni movimento di Yildiz.

Relax per Yildiz

Dopo la Germania, un passaggio a Torino. Un ritocco all’acconciatura dal barbiere di fiducia, in un quartiere non troppo lontano dall’Allianz Stadium. Di questi tempi, l’immagine è un aspetto tutt’altro che secondario. E poi chissà se, tra una battuta e un’altra, non si sia ricordato chi per primo lo obbligò ad abbandonare il taglio lungo: Massimiliano Allegri. Quasi duemila chilometri dopo, ecco il trasferimento nel sud della Spagna, a Marbella. Lì dove è di casa il suo grande amico Dean Huijsen, sfidato solo poche settimane prima al Mondiale per Club. Svago, relax e gite in barca con il centrale del Real Madrid e la sua famiglia: un quadretto molto simile, se non fosse per lo sfondo alle loro spalle, a quanto si era soliti vedere dalle parti di Vinovo quando i due condividevano sogni, speranze e un posto nella rosa della Juve Under 19.