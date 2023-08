Yildiz obbedisce ad Allegri: capelli tagliati e il barbiere è d'eccezione!

Detto, fatto. La serata di ieri, in cui la Juventus ha fatto il suo esordio in campionato vincendo e convincendo in casa dell’Udinese per 3-0, ha visto anche l’esordio in Serie A di Kenan Yildiz. Il talentuoso classe 2005 è entrato in campo nella fase finale del match, iniziando a far vedere qualche colpo del suo repertorio tecnico. Al termine della sfida Max Allegri ha commentato così, scherzando,la sua prestazione: "Domani si taglia i capelli, perchè se li è toccati cento volte e ora se li deve tagliare... È un ragazzo con grandi qualità".