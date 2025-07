Sancho non parte ma Comolli non chiude. La Juve attende, la beffa Premier è dietro l'angolo

Juve, ho perso l’aereo. Vabbè, proprio perso no: Jadon Sancho non ha mai avuto un biglietto in mano. Nè per il volo con destinazione Solna, dove il Manchester United ha inaugurato la propria estate, nei giorni scorsi, con un test terminato a reti bianche contro il Leeds. Né per quello, che decollerà domani, con destinazione Stati Uniti, dove i Red Devils proseguiranno la propria preparazione estiva a rimorchio di una stagione a dir poco deludente. L’esterno offensivo, infatti, non rientra nei piani tecnico-tattici di Amorim, e non da ora. Tasto su cui sta battendo la Juventus per allungare le mani su un profilo che piace da tempo, come testimoniano i colloqui con l’entourage intercorsi, già un anno fa, sotto la gestione Giuntoli.