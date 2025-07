Plusvalenze e incastri: i due nomi che sbloccano il mercato della Juventus

TORINO - Erano i prescelti fin dall’inizio dell’era Comolli. Due profili giovani, inseriti subito - chi con Allegri, chi con Motta - nelle rotazioni bianconere, prima di finire con la stessa velocità ai margini del progetto di Igor Tudor. Pedine sacrificabili, insomma, in virtù di un mercato che non può più prescindere dalle operazioni in uscita. Un nodo che - in realtà - il dg della Juventus sembrava aver risolto un mesetto fa, nel bel mezzo del Mondiale per Club. La trattativa per il passaggio di Mbangula e Weah al Nottingham Forest era bella che imbastita, con i due giocatori spediti in tribuna - in via preventiva - nell’ultimo incontro del girone contro il Manchester City. Poi il no a sorpresa dell’ex Lilla alle proposte degli inglesi, con tanto di dichiarazioni polemiche dell’agente, Badou Sambague - seccato dal trattamento riservato dalla società al suo assistito - a far saltare il banco. Da lì un impasse tangibile, che ha obbligato la Juventus a mettere in standby gli affari in entrata, per trovare ai partenti una nuova casa. Stavolta, però, non ci saranno dietrofront improvvisi. Le due cessioni andranno in porto. È solo questione di tempo - forse ore - prima che le rispettive ufficialità arrivino.